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القوات العراقية تقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير ببغداد

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:35 م
القوات العراقية تقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير ببغداد الشرطة العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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 قال مصدر أمنى عراقي، اليوم الجمعة، إن القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة احتجاجية مزمع انطلاقها عصر اليوم.

وأضاف المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز)العراقية، أن القوات الأمنية بكافة القطاعات العسكرية بدأت بالانتشار بكامل جاهزيتها، مشيرا إلى أن إغلاق الطرق يأتى كاحتراز أمنى بالتزامن مع تظاهرة فى ساحة التحرير.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.

 

 


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