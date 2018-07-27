القبض على تشكيل عصابى تخصص بالإتجار فى المخدرات ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تمكنت مباحث مركز الفشن جنوب بنى سويف ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة .

وردت معلومات إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن تفيد عودة كل من "محمد.ج.م" 29 سنة – تاجر ملابس- سبق إتهامه فى قضيتين مخدرات ،و"محمد.ن.ح "23 سنة ميكانيكى ،و"رمضان.س.م" 20 سنة- عاطل سبق إتهامه فى قضية مخدرات،و"محمد.ر.م " 27 سنة – نقاش، سبق إتهامه فى قضيتي مخدرات ، وسلاح ،و"عماد.س.ن" 29 سنة – عاطل ، سبق إتهامه فى 11 قضية مخدرات الى مزاولة نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات .

بإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف كلف بسرعة القبض على المتهمين .

تمكنت حملة تضم النقباء أحمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد ذكى وشريف فارس معاونو مباحث المركز، من القبض على تجار المخدرات وبحوزتهم قطعة من مخدر الهيروين تزن 250 جرام ، و 200 لفافة ورقية لمخدر الهيروين ، وميزان حساس ، 5 هواتف محمولة ، وكذلك مبلغ مالى ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف للإتصال بعملائهم.