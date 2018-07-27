السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد، الدفع بـ 26 قطارا إضافيا تقوم برحلات ذهاب وعودة خلال عيد الأضحى، على أن يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 أغسطس المقبل، لمدة 17 يوميا حتى يوم 31 أغسطس، من أجل نقل المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وإعادتهم مرة أخرى بعد العيد، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

وتشمل القطارات الإضافية، التى صدقت عليها قيادات إدارت تشغيل القطارات والتسويق والمبيعات بالسكة الحديد، 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات ذهاب وعودة وباقى القطارات عادية، على أن يتم زيادة تركيب عربات عدد من القطارات المكيفة والمميزة بعربات علاوة إضافية لمواجهة الإقبال الكبيرة على السفر بالقطارات خلال فترة أيام عيد الأضحى.

وستقوم القطارات الإضافية برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد والعكس خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، تشمل 8 قطارات يتم تشغيلها لأهالى النوبة، على أن يتم زيادة عدد القطارات الإضافية فى حالة الضرورة أو الاحتياج.