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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:21 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يرفع العلم الوطنى فى القنيطرة بعد تحريرها أمس

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:55 م
الجيش السورى يرفع العلم الوطنى فى القنيطرة بعد تحريرها أمس الجيش السورى
أ ش أ
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رفعت قوات الجيش السورى اليوم الجمعة العلم السورى بمدينة القنيطرة، وذلك بعد استعادة السيطرة عليها أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه بعد تأمين وحدات الجيش السورى مدينة القنيطرة، وإنهاء الوجود الإرهابى فيها وإزالة المفخخات والألغام ومخلفات التنظيمات الإرهابية، تم رفع العلم الوطنى فى ساحة التحرير بالمدينة وسط حشد كبير من الأهالى.

وأشارت الوكالة إلى مشاركة عناصر من الجيش وحشود كبيرة من الأهالى فى رفع العلم، حيث عبروا عن ارتياحهم الكبير لدخول وحدات الجيش العربى السورى إلى المدينة وتطهيرها من الإرهاب وتثبيت حالة الأمن والاستقرار.

كانت وحدات من الجيش السورى دخلت أمس إلى مدينة القنيطرة، وبدأت الانتشار فى أرجائها بعد طرد الإرهابيين.

 


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سوريا

القنيطرة

رفع العلم




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