الاتصالات: فوادفون تتصدر مشتركى التليفون المحمول بعدد 42.2 مليون مشترك

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تراجع عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول إلى 97 مليون و679 ألف مشترك حتى نهاية إبريل الماضى مقابل 99 مليون و133 ألف مشترك حتى نهاية شهر مارس الماضى بإجمالى تراجع بعدد مليون و436 ألف مشترك.

وأظهرت البيانات، تصدر شركة فودافون إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 42 مليون و193 ألف مشترك، متقوفة على شركة أورانج والتى بلغ عدد مشتركيها 32 مليون و71 ألف مشترك، واتصالات مصر 20 مليون و380 ألف مشترك حتى نهاية إبريل الماضى.