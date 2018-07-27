video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاتصالات: فوادفون تتصدر مشتركى التليفون المحمول بعدد 42.2 مليون مشترك

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:18 م
الاتصالات: فوادفون تتصدر مشتركى التليفون المحمول بعدد 42.2 مليون مشترك شركات المحمول
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تراجع عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول إلى 97 مليون و679 ألف مشترك حتى نهاية إبريل الماضى مقابل 99 مليون و133 ألف مشترك حتى نهاية شهر مارس الماضى بإجمالى تراجع بعدد مليون و436 ألف مشترك.
 
وأظهرت البيانات، تصدر شركة فودافون إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 42 مليون و193 ألف مشترك، متقوفة على شركة أورانج والتى بلغ عدد مشتركيها 32 مليون و71 ألف مشترك، واتصالات مصر 20 مليون و380 ألف مشترك حتى نهاية إبريل الماضى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتصالات: 7.5 مليون مشترك بالتليفون الأرضى.. و210 آلاف ينتظر التركيب

اتصالات

مشتركى التليفون المحمول

فودافون

اورنج

اتصالات مصر




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة