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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:48 م
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الأمن الأردنى يلقى القبض على شخص بسبب رقصه الـ"كيكى" بالطريق العام

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:29 م
الأمن الأردنى يلقى القبض على شخص بسبب رقصه الـ"كيكى" بالطريق العام الشاب الأردنى
كتب : أحمد جمعة
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قالت تقارير إعلامية أردنية ان أجهزة الأمن ألقت القبض على سائق أردنى بسبب حركات استعراضية وسط الطريق العام أو ما يسمى برقصة "الكيكى"، مؤكدة أن قوات الأمن رصد مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سائق ينزل من مركبته ويتركها تسير لوحدها بالطريق العام ليؤدى حركات استعراضية أو ما يسمى برقصة الكيكى معرضا نفسه والآخرين للخطر.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية أردنية، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية ذلك الشخص ومركبته وجرى ضبطه واتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والرادعة.

وقال مصدر أدرنى أن إدارة السير الأردنية ستشدد رقابتها على مثل تلك التصرفات والأفعال التى تعرض مرتكبها والآخرين للخطر سواء على الطرقات أو من خلال رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بالتنسيق مع الحكام الإداريين بحق مرتكبيها بعد ضبطهم وحجز مركباتهم وبما يضمن عدم تكرارها مستقبلا.

 

 


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