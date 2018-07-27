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الجمعة، 27 يوليه 2018 08:35 م
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اعتقال 4 أشخاص بعد إطلاق نار على قوات الشرطة فى شرق لندن

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:40 م
اعتقال 4 أشخاص بعد إطلاق نار على قوات الشرطة فى شرق لندن الشرطة البريطانية - أرشيفية
(أ ش أ)
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اعتقلت الشرطة البريطانية أربعة أشخاص للاشتباه فى ضلوعهم فى عملية إطلاق نار على قوات شرطة وقعت يوم أمس الخميس فى شوارع شرق لندن.

ودعت الشرطة أى شهود عيان للتقدم بأى معلومات تفيد فى التحقيق الجارى بشأن الواقعة التى وقعت فى منطقة ليتون ستون فى شرق العاصمة الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت الشرطة قد هرعت الى مكان الواقعة بعد أن تلقت اتصالا بشأن وجود سيارة مشبوهة بها أفراد يحملون أسلحة نارية ، وأطلق المسلحون النار على وحدة القوات المسلحة فى شرطة ميتروبوليتان ، ما دفع القوات للرد عليهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأعلنت الشرطة اعتقال أربعة أشخاص فى أوائل العشرينات للاشتباه فى محاولة قتل وحيازة أسلحة نارية بنية تعريض الحياة للخطر ، حيث لا يزال الرجال الأربعة قيد الاحتجاز فى مركز شرطة ، وأكدت الشرطة عدم اصابة أى فرد ، بينما عثرت على سلاح كان فى سيارة المشتبه بهم.

 


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