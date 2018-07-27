اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

كتب : أحمد جمعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحة المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة لتفريق المصلين عقب أداء صلاة الجمعة.

أكدت تقارير إعلامية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت لتفريق المصلين فى ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ بعد ترديدهم هتافات تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق القدس والمقدسات.

وقالت التقارير، إن حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد.