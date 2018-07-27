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إنفوجراف.. ما هى أكثر اللغات صعوبة للتعلم حول العالم؟

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:54 م
إنفوجراف.. ما هى أكثر اللغات صعوبة للتعلم حول العالم؟ لغات العالم
كتب: محمد الأحمدى
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تتسم بعض اللغات بكونها صعبة التعلم بالنسبة لغير الناطقين بها، لكن لا بد لأشخاص أن يتعلموا مثل هذه اللغات، خصوصا أولئك الذين يعملون فى المجال الدبلوماسى، بالإضافة إلى المختصين فى مجالات الآداب واللغات والتاريخ.

اكثر اللغات انتشارا
اكثر اللغات انتشارا

ونشرت موقع سكاى نيوز إنفوجراف عن صعوبة تعلم اللغات المختلفة حول العالم، حيث جاءت اللغات العشرة الأولى فى التحدث بها عالميا، الإنجليزية والهندية والصينية والعربية والإسبانية والروسية والبرتغالية والبنغالية والألمانية والفرنسية.

وأوضح الإنفوجراف أن اللغة الصينية هى أكثر لغات العالم انتشارا، نظرا لان عدد سكان الصين يبلغ 1.4 مليار نسمة، وتليها الإسبانية والإنجليزية ثم اللغة العربية نظرا لأن من يتحدث بها يبلغ 300 مليون نسمة وتعتبر لغة رسمية فى 26 دولة فى العالم معظمها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

أكثر اللغات صعوبة
أكثر اللغات صعوبة

 

اللغات العشرة الأولى
اللغات العشرة الأولى

 

أنواع اللغات حول العالم
أنواع اللغات حول العالم

 


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