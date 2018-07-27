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الجمعة، 27 يوليه 2018 11:47 م
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أكثر من 30 مهاجرا يهربون من الشرطة الإسبانية بعد وصولخم للشواطئ

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:19 م
أكثر من 30 مهاجرا يهربون من الشرطة الإسبانية بعد وصولخم للشواطئ مهاجرين - أرشيفية
(رويترز)
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نزل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي، تلاحقهم الشرطة، من قاربهم المطاطى على شاطئ إسبانى اليوم الجمعة ثم تفرقوا سريعا واختفوا بين الكثبان الرملية وفى الغابات المحيطة.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين وأغلبهم من الشبان وهم يلقون سترات النجاة على متن القارب لدى اقترابهم من الشاطئ ثم قفزوا من القارب نحو الشاطئ وبدأوا فى الركض وسط دهشة المصطافين.

ووصل المهاجرون إلى شاطئ قرب طريفة بعد عبور مضيق جبل طارق الذى يفصل المغرب عن أوروبا والذى أصبح ممرا أساسيا للمهاجرين.

وتقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إن 17 ألف مهاجر تقريبا وصلوا إلى البلاد هذا العام وهو ضعف الرقم الذى وصل فى نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت أعداد الوافدين بالبحر زيادة فى الأسابيع الماضية بسبب هدوء البحار.

 


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