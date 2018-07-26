1376 طالبا سجلوا فى اختبارات القدرات بتربية رياضية سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية قد بلغ 1376 طالبا وطالبة لهذا العام من الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم.

وقال الدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية، أن الأعداد المتقدمة شملت تقدم 1007 طلاب و 369 طالبة، نجح منهم 1199 بواقع 896 طالبت و303 طالبات.

وأشار الدكتور إبراهيم البرعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن شروط نجاح الطالب حصوله على 50% فى كل اختبار ، على أن يحصل فى النهاية على 70% من إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات التى تمثلت فى اختبار طبى وقوام واختبار شخصى واختبار المهارة والرياضية وأخيرا اختبار الذكاء والمعرفة ، وهو اختبار يجرى لأول مرة هذا العام طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.