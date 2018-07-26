video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

1376 طالبا سجلوا فى اختبارات القدرات بتربية رياضية سوهاج

الخميس، 26 يوليه 2018 06:45 م
1376 طالبا سجلوا فى اختبارات القدرات بتربية رياضية سوهاج اختبارات القدارت للمتقدمين للتربية الرياضية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية قد بلغ 1376 طالبا وطالبة لهذا العام من الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم.

وقال الدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية، أن الأعداد المتقدمة شملت تقدم 1007 طلاب و 369  طالبة، نجح منهم 1199 بواقع 896 طالبت و303 طالبات.

وأشار الدكتور إبراهيم البرعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن شروط نجاح الطالب حصوله على 50% فى كل اختبار ، على أن يحصل فى النهاية على 70% من إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات التى تمثلت فى اختبار طبى وقوام واختبار شخصى واختبار المهارة والرياضية وأخيرا اختبار الذكاء والمعرفة ، وهو اختبار يجرى لأول مرة هذا العام طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجراء 5 عمليات من قائمة انتظار زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

تربية رياضية

اختبار القدرات

اخبارجامعة سوهاج




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة