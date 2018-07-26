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هل يحق للطالب الراسب إعادة اختبار "القدرات" بكلية الشرطة ؟

الخميس، 26 يوليه 2018 10:48 ص
هل يحق للطالب الراسب إعادة اختبار "القدرات" بكلية الشرطة ؟ خريجو كلية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يعتبر اختبار القدرات في كلية الشرطة بداية الاختبارات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب، ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حال الرسوب.

وبدأ التقديم من طلاب الثانوية لكلية الشرطة بدءًا من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لطلاب الثانوية، ومن 28 وحتى 13 أغسطس لخريجى الجامعات "الضباط المتخصصين، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقكم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديميةالشرطة وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

 

 

 


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