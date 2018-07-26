ملادينوف يصل غزة اليوم للتوصل لتهدئة بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلى

كشف مصدر دبلوماسي فلسطينى صباح اليوم الخميس أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف سيصل قطاع غزة اليوم لبحث إمكانية استعادة التهدئة في القطاع.

وأوضح المصدر لوكالة سوا الاخبارية ان ملادينوف سيصل غزة في محاولة أخيرة لاستعادة التهدئة بين حركة حماس والجانب الاسرائيلي ، عقب حالة التوتر التي حصلت مساء أمس إثر إصابة جندي اسرائيلي على حدود غزة وما تبعه من استشهاد 3 فلسطينيين بقصف اسرائيلي شرق غزة.

وبين المصدر ان ملادينوف كان من المفروض ان يتوجه اليوم الى العاصمة السعودية الرياض لعقد سلسلة اجتماعات ، الا انه قرر تأجيل زيارته للسعودية والتوجه الى قطاع غزة في ظل الاوضاع الامنية المتدهورة في غزة.