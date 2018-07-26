مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بمحيط مسجد النبى يونس فى الخليل

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، بحماية قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة حلحول شمال الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية فى محيط مسجد النبى يونس.

وقال الناشط الإعلامى محمد عوض - فى تصريح اليوم الخميس "إن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا فى بلدة بيت آمر، واقتحمت منازل المواطنين وفتشتها وأخضعت عددا من سكانها للتحقيق حول الحرائق التى نشبت قرب مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضى البلدة".

كما اندلعت مواجهات بالمكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت نحو منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت اليوم، مواطنا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد أن قامت بمداهمة منزله.

من جهة أخرى قامت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بهدم مساكن قرية العراقيب فى منطقة النقب.

وبحسب مصادر فلسطينية، فتعد هذه هى المرة الـ131 على التوالى، التى تهدم فيها السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب غير آبهة بتشريد الأطفال والنساء والمسنين وتركهم فى العراء دون مأوى.

يذكر أن إسرائيل كانت قد هدمت العراقيب التى حرمتها من أبسط مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء للمرة 130 فى 27 يونيو الماضى.