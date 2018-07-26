محافظ الوادى الجديد يبحث موقف مصنع الأسمدة مع رئيس شركة فوسفات مصر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مع المهندس خالد الغزالى حرب رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، اليوم الخميس، لمناقشة الموقف التنفيذى لمصنع الأسمدة الفوسفاتية "حامض الفوسفوريك" بمشروع فوسفات أبو طرطور.

أكد المحافظ فى بيان استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات للانتهاء من إنشاء المصنع طبقا للمواعيد المحددة.

وتطرق اللقاء إلى إعادة تأهيل وتشغيل خط السكة الحديد الذى يربط بين المشروع وميناء سفاجا إذ يؤدى إلى تخفيض تكلفة النقل وبالتالى تكلفة الإنتاج .