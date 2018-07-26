فى حملة أمنية بدمنهور.. إزالة 593 إشغال طريق وضبط 1094 هاربًا من أحكام

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأسفرت الحملة برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن، عن رفع وإزالة 593 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

و من جانب أخر شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 1094 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس كما تم ضبط محمد م ع 46 سنة ومقيم شارع أبو عبد الله قسم دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضيه جنايات قسم دمنهور " مخدرات وسلاح "والمحكوم عليه غيابياً بالمؤبد.

كما تم تحرير 1675 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.