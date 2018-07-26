عمر مروان: الشائعات تتكاثر بشكل سرطانى لخلق ستار لحجب الحقائق عن المواطن

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن هناك أعداء كثيرين للوطن يرفضون أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، مضيفا "أى قانون يدفع البلد للأمام تجد الشائعات تتكاثر بصورة سرطانية لخلق ستار يحجب الحقيقة عن المواطن".

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته لكل الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب وأعضاءه، لافتا إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات ردا على النواب.

وأوضح عمرو مراون فى لقاء له بالمحررين البرلمانيين صباح اليوم، الخميس، أن الحكومة والبرلمان قاما بدور توضيحى كبير فى العديد من الشائعات التى كان يتم ترويجها بعد الموافقة على أى مشروع قانون قد يكون مثيرا للجدل.

وفيما يتعلق بعدم مناقشة أى استجوابات تحت قبة البرلمان قال مروان إن الاستجوابات لها شروط شكلية وموضوعية يجب أن تستوفيها، قائلا "مش لما تقدم ورقة مكتوب عليها استجواب تبقى استجواب الموضوع مش كدا، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قال كدا امبارح".

وأضاف مروان أن هناك "جيش جرار" لمحاربة أى شىء إيجابى، مؤكدا على دور الصحافة والإعلام فى التنوير ونشر الحقائق، مشيرا إلى أن الإعلام دوره اكبر من نقل الخبر وله دور تنويرى.



























