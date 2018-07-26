صور.. عروض للموسيقى العسكرية احتفالا بالعيد القومى للإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت ساحة مكتبة الاسكندرية، عرض للموسيقى العسكرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، الذى نظمته إدارة الزيارات بقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، بعنوان "يوم فى حب الإسكندرية"، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول والقيادات التنفيذيين بالمدينة.

وقالت شيرين جعفر، مدير إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، إن الاحتفالية تقام للعام الثالث على التوالى، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتعريف الجمهور بالمناطق الأثرية بالإسكندرية، وكذلك فلكلور المدينة.

من جانبه، عبر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بإقامة الاحتفالية للعام الثالث على التوالى، مشيرا إلى أن مدينة الإسكندرية متفردة لوجود مكتبة الإسكندرية، التى تعد صرح ثقافى عالمى يضيف للمدينة كل يوم إنجازات جديدة، وتطرق إلى اهتمامهم بوضع مدينة الإسكندرية، على الخريطة العالمية، وتجلى ذلك من خلال فوز المحافظة بتنظيم مؤتمر المتاحف العالمى عام 2022، والذى سيكون إضافة كبيرة للمدينة الساحلية.

وتحدث محافظ الإسكندرية، عن إنجازات المحافظة خلال العام الماضى، وكذلك الخطط المستقبلية للمحافظة، فيما يتعلق بالتعليم والقضاء على العشوائيات المتمثلة في مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاثة، لافتا إلى أن مكتبة الإسكندرية سيكون لها فرع في مدينة بشاير الخير لإحداث تغيير فكرى فى ثقافة المواطنين.