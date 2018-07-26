رئيس البرلمان العربى يدين استهداف ميليشيا الحوثى لناقلات النفط بالبحر الأحمر

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أدان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى استهداف ناقلات النفط فى البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال السلمى - فى بيان اليوم الخميس "إن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثى الإنقلابية فى البحر الأحمر يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفورى والحاسم من المجتمع الدولى لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، ومحاسبة مليشيا الحوثى الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها".

وكان رئيس البرلمان العربى قد دعا مؤخرا أجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثى الإنقلابية بالتجنيد القسرى بالقوة الجبرية للأطفال فى اليمن والزج بهم فى ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التى تخوضها ميليشيا الحوثى الانقلابية ضد السلطة الشرعية فى اليمن.