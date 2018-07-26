انقطاع الكهرباء أسبوع كامل عن مستعمرة السكة الحديد بالسد العالى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت منطقة مستعمرة السكة الحديد بالسد العالى، شرق بمحافظة أسوان، انقطاع الكهرباء لمدة أسبوع متواصل، بسبب ماس كهربائى مفاجئ أدى إلى عطل واحتراق المحول الرئيسى للكهرباء بالمستعمرة، وعودتها لساعة أو اثنين فقط يومياً.

وقال محمد أبو القاسم، 40 سنة ، من اهالى المستعمرة، "طفح بنا الكيل ولا نستطيع تحمل هذه المعاناة لكثر من ذلك أسبوع كامل ونحن بدون كهرباء لم نترك باب مسئول إلا وطرقناه، فى السكة الحديد وفى الكهرباء بأسوان وكل واحد فيهم بيرمى المسئولية على الآخر، ومفيش حل إلا تدخل وزير النقل ووزير الكهرباء من أجل توفير محول كهرباء يصل ثمنه لحوالى 500 ألف جنيه، لان الوضع صعب جداً من بيننا المريض بالسرطان ومنهم من أجرى عمليات جراحية ولا يتحملون الحر الشديد ، وفى الليل ظلام شديد مع انتشار الكلاب والحيوانات الضالة التى تعرضنا للخطر".

من جانبه، أكد المهندس محمد رشدى، رئيس قطاع الكهرباء بأسوان، أنه بمجرد إخطاره بانقطاع الكهرباء بالمنطقة نتيجة عطل مفاجئ فى المحول الكهربائى المغذى للمنطقة، كلف المسئولين عن الأعطال بتوفير توصيلات بديلة لإعادة التيار مرة أخرى للمنطقة مراعاة للظروف الإنسانية للسكان المقيمين فيها.

وأوضح رئيس قطاع الكهرباء بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن المنطقة تتبع هيئة السكة الحديد، وبالتالى عليها إرسال شيك بتكلفة ثمن المحول الجديد حتى يمكن تركيبه واستبدال القديم الذى تعرض للعطل.