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الخميس، 26 يوليه 2018 09:07 م
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الرئاسة: السيسي يعزى رئيس وزراء اليونان فى ضحايا حرائق الغابات

الخميس، 26 يوليه 2018 08:30 م
الرئاسة: السيسي يعزى رئيس وزراء اليونان فى ضحايا حرائق الغابات السيسي
كتب- محمد الجالى
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أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالا برئيس وزراء اليونان لتقديم واجب العزاء فى ضحايا حرائق الغابات، والتأكيد على وقوف مصر بجانب اليونان وتضامنها الكامل مع الشعب اليونانى الصديق.

 


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حرائق الغابات فى اليونان




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