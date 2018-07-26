الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى مد خدمة "منى توحيد" نائب رئيس "المحاسبات"

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 326 لسنة 2018 بمد خدمة المحاسبة منى صلاح الدين أمين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتباراً من 27/7/2018.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.