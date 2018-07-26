الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى مد خدمة "منى توحيد" نائب رئيس "المحاسبات" الخميس، 26 يوليه 2018 09:51 ص ارشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 326 لسنة 2018 بمد خدمة المحاسبة منى صلاح الدين أمين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتباراً من 27/7/2018. ونشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 120 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة قرار جمهورى باعتبار مشروع نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بدمياط من أعمال المنفعة العامة السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري الجهاز المركزي للمحاسبات نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو" رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو) لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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