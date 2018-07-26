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الخميس، 26 يوليه 2018 01:17 م
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الاندبندنت تطلق حملة للتصويت مجددا على اتفاق بريكست قبل الخروج النهائى منه

الخميس، 26 يوليه 2018 12:37 م
الاندبندنت تطلق حملة للتصويت مجددا على اتفاق بريكست قبل الخروج النهائى منه تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
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أطلقت صحيفة الإندبندنت البريطانية حملة باسم (ذا فاينال ساى) تطالب بمنح جمهور الناخبين البريطانيين فرصة لاقتراع آخر بشأن اتفاق خروج بريطانيا النهائى من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، قبل الانسحاب الفعلى منه.

وذكرت الصحيفة البريطانية - على موقعها الإلكترونى - أن عريضة الحملة تمكنت من جمع 100 ألف توقيع خلال تسع ساعات فقط من إطلاقها، الليلة الماضية.

وأوضحت الإندبندنت أن الحملة تحظى بتأييد أعضاء بارزين فى البرلمان البريطانى، من بينهم : وزير العدل السابق فى حكومة الظل دومينيك جريف، والذى قال بدوره أن إجراء استفتاء ثان من شأنه أن يكون "مخرجا معقولا" من الأزمة السياسية الحالية الناشبة فى البلاد.

كما يؤيد النائب العُمالى تشوكا أومونا والنائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران الحملة، وقالا أن منح الشعب تصويتا آخر بشأن اتفاق بريكست النهائى بات أمرا "أكثر إلحاحا".

وأشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه وسط الفوضى التى رافقت عملية بريكست، أصبح العدد الأكبر من البريطانيين يفضلون البقاء داخل الاتحاد الأوروبى، إذا ما أُجبروا على الاختيار ما بين الانسحاب منه أو البقاء فيه.

 


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