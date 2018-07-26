video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأرصاد الجوية البلجيكية: الموجة الحارة مستمرة لبضعة أسابيع أخرى

الخميس، 26 يوليه 2018 12:10 م
الأرصاد الجوية البلجيكية: الموجة الحارة مستمرة لبضعة أسابيع أخرى موجة الحر - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيوز بلاد" البلجيكية، إن بلجيكا شهدت موجة حر غير مسبوقة الأيام الماضية ولازالت الحرارة المفرطة مستمرة اليوم الخميس، مع درجات حرارة تتجاوز 37 درجة فى مناطق كثيرة من البلاد، وفقا للمعهد الملكى للأرصاد الجوية ببلجيكا، وقد تستمر هذه الموجة الحارة لبضعة أسابيع أخرى اعتمادا على توقعات الجوية، وهو ما يمثل خطورة شديدة.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الصيف سيكون مشابها لعامى 2003 و 2006 وقد يؤدى إلى وفاة 2500 شخص إضافيا فى البلاد.

 

ففى عام 2003، كانت الفترة الساخنة بين مايو وسبتمبر قد أدت إلى موت 2494 شخصا أكثر من المتوسط، وفى عام 2006 لقى 2245 شخصا حتفهم، أما فى عام 2005  تم تسجيل 307 وفيات أقل من المتوسط. وفى العام الماضى فى الفترة مابين 22 و 23 يونيو والتى كانت خلالها أيام حارة فارق الحياة 109 شخص.

 

وقالت كاترين ترساجو من مركز الأبحاث الفيدرالية البلجيكية، "إن هذه الموجة من الموت هى الأكثر انتشارا بين الأشخاص فوق سن 65 عاما".

 

وأضافت "ليس فقط كبار السن مهددون فى موجة الحرارة بل الشباب أيضا الذين يبذلون جهود جسدية تحت أشعة الشمس ويجب الحذر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عشان موجة الحر تعدى على خير.. المشمش والبطيخ والماء هيحموك من الجفاف.. ابعد عن ضربات الشمس بالتهوية الجيدة.. التكييف يهدد رطوبة بشرتك وصحة ابنك.. وحال الشعور بالتعب وعدم الحركة عليك بالذهاب للمستشفى فورا

للمصيفين.. كيف تتعامل مع موجة الحر بدون حروق فى الجلد

بلجيكا

الحر فى بلجيكا

وفاة فى بلجيكا بسبب الحر

اخبار العالم




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة