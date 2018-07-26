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الخميس، 26 يوليه 2018 01:11 م
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إصابة عامل إثر سقوطه أثناء عمله بعمارة تحت الإنشاء فى كفر الدوار

الخميس، 26 يوليه 2018 11:31 ص
إصابة عامل إثر سقوطه أثناء عمله بعمارة تحت الإنشاء فى كفر الدوار اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أصيب عامل بناء بكسور مختلفة بأنحاء الجسم وغيبوبة تامة إثر سقوطه من الدور الرابع أثناء عمله بعمارة تحت الإنشاء بمدينة كفرالدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "أحمد  ح  ب" 23 سنة عامل بناء مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن والحوض وما بعد الارتجاج وغيبوبة تامة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى السرايا التخصصى بالإسكندرية للعلاج.
 
وبسؤال مرافقه "السيد  س  ع" 24 سنة عامل قرر أنه أثناء قيام المصاب بأعمال رفع كمية من الطوب بواسطة ونش بأحد العقارات تحت الإنشاء بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط من أعلى وحدثت إصابته المشار إليها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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