موسى مصطفى: نزولى الانتخابات دور وطنى.. وسنطلق قناة فضائية لمواجهة الأعداء

الإسكندرية- هناء أبو العز

قال موسى مصطفى موسى، إن نزوله الانتخابات الأخيرة عن حزب الغد، كان دورا وطنيا ولو جاءت الفرصة لأى مصرى كان سيقوم بذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وطنى يحب مصر والمصريين ويحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تنمية ونهضة مصر.

وأشار موسى، إلى أن نزوله الانتخابات كان فى فترة زمنية قصيرة، بعد استبعاد المرشحين، ومصر كانت ومازالت مستهدفة، قائلا : نزولى الانتخابات أحدث التوازن.

وأضاف موسى فى كلمته على هامش افتتاح مقر حزب أن محاولة إسقاط مصر تتزايد مع إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاجة إلى تحسين الدخول والتكاتف من أجل حل الأمور، مشيرا إلى إطلاق وثيقة ائتلاف المعارضة الوطنية لكل مصرى محب للوطن يوقع عليها للدفاع عن الوطن.

وأكد رئيس حزب الغد، أن الوثيقة تشمل أن يكون هناك متابعين لأى تصريحات أو تصديقات لوزير أو مسئول، يكون لها تأثير غير إيجابى فى المجتمع المصرى، وتوجيهه إلى الحل السليم، وفى حالة الاختلاف نتوجه لرئيس الوزراء للبت فى الأمر.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن الوثيقة تستهدف مراعاة حقوق المواطنين، ومتابعة كافة الوزراء، مع اقتراح منسق للمتابعة الوطنية فى كل وزارة لأخذ رأيه قبل أى قرار.

وأكمل موسى ، أن الوثيقة ستشمل المشاركة فى مشروعات تنموية مطروحة من المحافظين ويكون لها دور أساسى فى تحسين المعيشة وتعطى توازنا للشباب.

وأكد المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الوثيقة تشمل أيضا التصدى لأعداء الوطن داخليا وخارجيا بآليات فعلية من خلال إنشاء أكبر قناة فضائية فى المنطقة العربية بهدف التصدى لأعدائنا فى الخارج بتعاون كامل مع الدولة، والتمويل سيكون من خلال طرح شعبى للأسهم .

وأكمل موسى مصطفى ، أنه سيتم عمل منظومة صحفية سواء بالتعاون مع 10 صحف كبرى فى مصر، أو إنشاء صحيفة ودار نشر تستهدف الشباب من سن 15 وحتى 30 سنة ، وإصدار مجلة أسبوعية تشجع الشباب وتمنعه من التطرف، بالإضافة إلى عمل كتيبات بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف لتجديد الخطاب الدينى .







