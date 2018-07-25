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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:07 م
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مكافحة المخدرات تضبط 200 قرص مخدر و7 كيلو حشيش

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:32 م
مكافحة المخدرات تضبط 200 قرص مخدر و7 كيلو حشيش أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن حملاتهم الامنية لضبط تجار المواد المخدرة .
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة .
 
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن " مطروح ، بورسعيد " وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرا م ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ، 2000 قرص مخدرة".
 
 

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