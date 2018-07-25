مصطفى مدبولى يتعهد بتقديم تقرير ربع سنوى عن المحقق فى برنامج الحكومة

كتبت نور على

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، الأربعاء، بتقديم تقرير ربع سنوى عن مستوى الإنجاز الذى حققته الحكومة فى تنفيذ برنامجها لافتا إلى أنه سيتم نشر التقرير على الرأى العام.

وتابع مصطفى مدبولى خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال قائلا إنه سيتم إعداد وتنفيذ برنامج متابعة المواطن باستطلاع رأى المواطن فى مستوى الإنجاز الذى حققته الحكومة فى تنفيذ برنامجها.

وقال رئيس الوزراء: "نتعهد بأن نبذل المزيد من الجهد للوصول للمواطن فى محل معيشته وعمله لنفتح له باب الأمل لأنه الأساس فى بناء مصر"، مضيفا أن كل مداخلات النواب حول برنامج الحكومة سيتم الأخذ بها".

وتعهد مصطفى مدبولى بأن تستكمل الحكومة خطتها الاقتصادية وأن يكون هدف الحكومة مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه وجه الدكتور على عبد العال الشكر لرئيس الوزراء على التعقيب الصريح والوافى على ملاحظات النواب.