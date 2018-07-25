محافظ دمياط: انطلاق معرض "فيرنكس- دمياط" 13 سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن انطلاق معرض "فيرنكس - دمياط" فى الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل بمدينة دمياط للأثاث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور السيد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث والدكتور عادل البيسكاوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى والمهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين مالكة حق العلامة التجارية اكسبولينك والمهندس المعتز بالله بهاء الدين المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث.

وأكد المحافظ فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر أن هذا المعرض يقع على مساحة 10 آلاف متر، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأنه بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى وشركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين مطلع شهر مايو الماضى، بهدف استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب وكبار مستوردى الأثاث، وذلك لإتاحة العديد من فرص التسويق لاصحاب الورش والمصانع الصغيرة، مضيفا أنه سيتم تخصيص جزء من المعرض للبيع المحلى لصغار الصناع على أن تكون الأولوية للحاجزين للورش بمدينة دمياط للأثاث.

وأوضح المحافظ أن محافظة دمياط تشهد انطلاقة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات التنموية والصناعية والتى ياتى فى مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث والتى تعد مشروعا تنمويا يواكب التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعة ليخرجها من المحلية إلى العالمية، مشيرا إلى أهم البروتوكولات و المبادرات التى تم إطلاقها فى السنوات الأخيرة لدعم صناعة الأثاث والتى تلقى رعاية ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث توجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر لجميع المشروعات والمبادرات التى تتم على أرض المحافظة، لإعطاء قبلة الحياة لصناعة الأثاث ووضعها على الخريطة العالمية.

وتابع أن هذا المعرض يعد أحد الأساليب الهامة للترويج لصناعة الأثاث بدمياط وجذب كبار المستثمرين، مؤكدا جلب ما يزيد عن 70 من اكبر مستوردى ومشترى الأثاث بالعالم لزيارة المعرض.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين وإلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على رعايتهم ودعمهم لكافة المبادرات الداعمة لصناعة الأثاث، كما توجه بالشكر إلى النائب محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية و المهندس ياسر العوضى على اتاحتهم مساحة 160 متر من وحدات المعرض للورش الصغيرة ولصغار الصناع، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة اختيار العارضين من كلية الفنون التطبيقية وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها هيئة التدريس.

ومن جانبه، ذكر صالح أن معرض " فيرنكس - دمياط " يعد نواة لإتاحة فرص تصديرية حقيقية لإنعاش سوق الأثاث داخل المحافظة بأكملها، مؤكدا دعم الشركة بنسبة قدرها 50٪ من قيمة سعر المتر داخل المعرض لصغار الصناع، كما استعرض خلال المؤتمر الموقف التنفيذى الحالى لمدينة دمياط للأثاث، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من بناء جميع الهناجر المتاحة لوحدات الورش الصغيرة، مشيرا إلى طرح باقى الوحدات خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل كما أكد أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق و بناء الطرق بنسبة 85%

وتوجه صالح بالشكر للمحافظ على جهده المستمر لدعم مدينة دمياط للأثاث باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية، متوجها بالشكر أيضا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على سرعة تنفيذها لهذا المشروع الضخم فى ظل الظروف والتحديات الجيولوجية والجغرافية الصعبة .

وأكد البيسكاوى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها ايمان واضح بأن تضافر الجهود يحقق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، موضحا أن الوزارة سوف تقدم قروضا ميسرة للمشاركين فى هذا المعرض من قبل بنك ناصر الاجتماعى، لافتا أن الوزارة قد قامت بالاتفاق مع محافظ دمياط لإقامة معرض " ديارنا " برأس البر استجابة لدعواته المستمرة لدعم أصحاب الحرف الصغيرة واليدوية بالمحافظة و الذى من المقرر إقامته فى الفترة من 5 إلى 18 من شهر أغسطس القادم.

ومن جانبه، أكد الميقاتى أن هذا المعرض سوف يحقق زيادة فى قيمة صادرات الأثاث، موضحا أن سعر المتر بالمعرض لا يتعدى مبلغ 500 جنيه وذلك فى إطار حرص جمعية المصدرين المصريين و جميع الجهات المشاركة بالمعرض الى تنمية قطاع الأثاث والعمل على إتاحة العديد من الفرص التسويقية .

وفى ختام المؤتمر، توجه المحافظ بالتهنئة لأبناء محافظة دمياط على ما تشهده المحافظة من إنجازات بدأت لتجنى ثمارها لتحقيق تنمية شاملة على أرضها.