محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاء مضمار الهجن وتجميل شارع السلام بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، وتجهيز المضمار بطول 6.6 كم، والمضمار الموازى له المخصص لمرور سيارات ومعدات التصوير ومتابعة السباقات.

وتابع المحافظ خلال تفقده للمضمار زراعة 300 نخلة حول مضمار الهجن، بالإضافة لشد السور السلكى، مشيرا إلى أن الافتتاح سيتم فى أكتوبر من العام الجارى .فى احتفالية كبرى وسباق دولى بمشاركة جميع نوادى الهجن بالدول العربية المهتمة بتلك السباقات

وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتجميل وإنشاء مقاعد للجمهور وأماكن انتظار بشارع السلام بالمنطقة من أمام دلتا شرم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى بطول 1.5 كم وسيتم افتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك.