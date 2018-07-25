محافظ الإسكندرية يكشف أسباب توقف طرح مزايدة لسان "قايتباى"

أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تعليماته بوقف إجراءات طرح المزايدة على لسان قلعة قايتباى، لحين عرض الموضوع على لجنة مختصة من وزارة الآثار والسياحة للبت فى الأمر، وذلك حتى لا يتم اتخاذ أى إجراءات من شأنها الإساءة للمكان الأثرى أو تحجب رؤية المواطنين للأثر أو البحر، أو يشوه المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة.

وأكد سلطان، على أنه لن يتم المساس بأى معلم من معالم الإسكندرية أو أى أثر تاريخى، مشيرًا أن المحافظة حريصة على الصالح العام، وعلى الحفاظ على الأماكن الحضارية والتاريخية بالمدينة، مع الإبقاء على أماكن لتكون متنفسا ترفيهيا للأهالى.