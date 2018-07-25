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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:38 م
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محافظ الإسكندرية يكشف أسباب توقف طرح مزايدة لسان "قايتباى"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:40 م
محافظ الإسكندرية يكشف أسباب توقف طرح مزايدة لسان "قايتباى" لسان قلعة قايتباى
الإسكندرية جاكلين منير
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أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تعليماته بوقف إجراءات طرح المزايدة على لسان قلعة قايتباى، لحين عرض الموضوع على لجنة مختصة من وزارة الآثار والسياحة للبت فى الأمر، وذلك حتى لا يتم اتخاذ أى إجراءات من شأنها الإساءة للمكان الأثرى أو تحجب رؤية المواطنين للأثر أو البحر، أو يشوه المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة.

 

 وأكد سلطان، على أنه لن يتم المساس بأى معلم من معالم الإسكندرية أو أى أثر تاريخى، مشيرًا أن المحافظة حريصة على الصالح العام، وعلى الحفاظ على الأماكن الحضارية والتاريخية بالمدينة، مع الإبقاء على أماكن لتكون متنفسا ترفيهيا للأهالى.

 


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