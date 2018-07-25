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عامل يقتل شقيقته بسبب زواجها العرفى فى الهرم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:32 م
عامل يقتل شقيقته بسبب زواجها العرفى فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته لاكتشافه زواجها عرفيا بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل فى حالة تعفن، داخل مسكنها بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وبإجراء مناظرة للجثة تبين أن سبب وفاتها تعرضها للخنق.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لاكتشافه زواجها عرفيا، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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