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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:08 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما نقود مزورة وكمية من مخدر الاستروكس بمترو كلية الزراعة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:43 م
ضبط عاطلين بحوزتهما نقود مزورة وكمية من مخدر الاستروكس بمترو كلية الزراعة نقود مزورة -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث المترو، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بمحطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة بحوزته مبلغ مالى ألفى جنيه مزورة قبل ترويجها  فى المترو، وتم التحفظ على المبلغ والمتهم وتحرر محضر تولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتمكن مباحث المترو فى كلية الزراعة دائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بالمحطة وبحيازته مبلغ مالى قدرة 2000 جنيه عبارة عن عدد 20 ورقة فئة المائة جنيه تحمل رقم موحد تختلف فى ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة" وبمواجهته اعترف بحيازته للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها.


كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل أثناء تواجده بنفس المحطة وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 150 جراما وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 
 
 
 
 
 
 

 


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