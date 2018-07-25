صور.. نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض التوسع الرأسى للوحدات السكنية

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور صالح محمد عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، معرضًا فنيًا للدكتور أسامة حسن إسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، والمقام بعنوان "التوسع الرأسى للوحدات السكنية- الشقق الدوبلكس" بحضور الدكتور هشام المعداوى، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

وقال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الأقصر – فى افتتاح المعرض - إن كلية الفنون الجميلة دائما ما تسعد بإقامة المعارض للفنانين من مختلف الجنسيات، وهذا من منطلق العمل على إثراء الحركة الفنية داخل الجامعة ودعم فنانيها وأساتذتها المبدعين وتنمية الحس الجمالى ودعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتقديم القدوة الفنية والمثل الأعلى لهم فى حياتهم ومستقبلهم.

وأضاف الدكتور صالح عبد المعطى، أن هذا المعرض على وجه الخصوص يشكل نموذجًا ذو درجة كبيرة من الرقى، فيما يتصل بتطويع الفن لخدمة المجتمع وأفراده، فالمعرض يقدم حلًا للمشكلات السكنية الخاصة بالمواطنين ذو الفئة المجتمعية المتوسطة.

وأوضح الدكتور أسامة حسن إسماعيل، أنه حرص من خلال المعرضه الفنى أن يقدم حلولًا خاصة بالمشكلات المتعلقة بالمساحات السكنية لأبناء الطبقة المتوسطة، وبذلك يخرج الفن من الدائرة المقتصرة على الفنانين أو فئة المثقفين ويندمج بشكل ما لإفادة المجتمع بكافة طبقاته.

وأضاف مقيم المعرض، إلى أنه حرص خلال تجربته الفنية على إيجاد حلًا لصغر المساحات السكنية المتعلقة بفئة الطبقة المتوسط، فالمعرض يعتمد على آلية الوحدات السكنية المزدوجة من خلال التوسع الرأسى، فمن خلال إمكانيات ليست بكبيرة يمكن لشخص امتلاك ما يشبه بـ "الفيللا"، وأضاف إنه استطاع من خلال معرضه الفنى أن يقدم تصميمات تجمع ما بين الحداثة والطراز العربى المعمارى الشرقى.



نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض "التوسع الرأسى للوحدات السكنية"



صورة تذكارية لقيادات الجامعة والكلية داخل المعرض