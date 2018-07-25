صور.. محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كافه مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال مشاركته الاحتفالية التى نظمتها المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، المنطقة الأزهرية، لتكريم الاوائل والمتفوقين من ابناء المحافظة فى الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفنى.

وأوضح الشعراوى، أنه تم خلال الاحتفالية تكريم 68 من أوائل الثانوية العامة بالشعب الثلاثة، 18 من أوائل الثانوى الأزهرى بشعبتيها، شهادتى القراءات بمرحلتى العالى والتخصص، 15 من أوائل الإعدادية العامة، 15 من أوائل الإعدادية الأزهرية، 13 من أوائل التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الدقهلية على مدار تاريخها انجبت لمصر والعالم العديد من الاعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية كان لهم الاثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم، مؤكداً على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية.

وثمن المحافظ، التفوق والنبوغ لأبنائنا المتفوقين من ذوى البصيرة فى الإعدادية الأزهرية، مؤكداً على العزيمة والإصرار الذى يدفعهم دائما أن يكونوا فى المقدمة قائلا لهم "انتم طاقه نور وأمل للجميع"، موضحاً للمكرمين بأنهم أثبتوا بتفوقهم هذا العام الامجاد المتكررة لأعلام الدقهلية فى النبوغ والتفوق ورفع اسم الدقهلية عملاقا بين المحافظات.

وقال الشعراوى، للمكرمين رفعتم رؤوس آبائكم وأسركم عالياً ونشكرهم على جهودهم معكم من اجل التفوق والنبوغ، مؤكداً على أهمية أن ننقل عدوى التفوق إلى جميع الأبناء فى كل المراحل وألا يكون مقتصرا على محيط الأسرة فقط.

وسلم محافظ الدقهلية، المكرمين والمتفوقين من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية شهادات التقدير وميداليات التفوق بالإضافة إلى شهادات الاستثمار تكريما وتقديرا لتفوقهم ونبوغهم وتميزهم.

وأشاد المحافظ، بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، موضحاً أن مشواركم ابتدأ من لحظه تفوقكم فعليكم بالعلم والمعرفة والتمسك بالتفوق دائماً وأن الدقهلية تفخر بتفوقكم هذا.

حضر احتفالية التكريم المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور السيد الجنيدى، وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، الدكتور عبد العظيم السعيد، رئيس مجلس الامناء بالمحافظة، مسئولى القطاعات بمديريه التربية والتعليم، أولياء أمور وأهالى المتفوقين والمكرمين.