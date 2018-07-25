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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:41 م
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صور.. تحيا مصر والأورمان ينهيان تطوير 521 منزلا بـ16 قرية بالأقصر

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:47 م
صور.. تحيا مصر والأورمان ينهيان تطوير 521 منزلا بـ16 قرية بالأقصر جانب من التجهيزات المميزة لمنازل الفقراء بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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إنتهى صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، من أعمال تطوير وإعادة إعمار 16 قرية شديدة الإحتياج فى مراكز إسنا وأرمنت والزينية والقرنة والطود بمحافظة الأقصر، حيث قال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مجال إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة الأقصر أثمر إعادة إعمار 521 منزلا متهالكا فى القرى شديدة الاحتياج التى طورتها المؤسستان فى مراكز المحافظة المختلفة.

وأوضح محمود فؤاد – فى بيان صحفى - أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، وأن الأسر المستفيدة جميعها تقع فى دائرة العوز والاحتياج.

وأشار نائب مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر فى اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجا تم على عشر مراحل أن الانتهاء من جمعيها فى وقت قياسى حيث أطلقت المرحلة الأولى خلال عام 2016 وتم الانتهاء من المراحل العشر مؤخرا بإجمالى تكلفة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه واستفاد من هذا التعاون أكثر من 35 ألف نسمة فى 232 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

يذكر أن، مشروع اعادة أعمار القرى الفقيرة، اطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ونجحت من خلاله فى تطوير وتنمية أكثر من 700 قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، وان اعادة أعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج.

تحيا مصر والأورمان ينتهيان من تطوير 521 منزل بـ16 قرية شديدة الإحتياج في الأقصر
تحيا مصر والأورمان ينتهيان من تطوير 521 منزل بـ16 قرية شديدة الإحتياج في الأقصر

 

جانب من المنازل عقب تطويرها بمدن الاقصر
جانب من المنازل عقب تطويرها بمدن الاقصر

 

المنازل عقب تطويرها من الداخل
المنازل عقب تطويرها من الداخل

 

الاورمان وتحيا مصر يطوران المنازل للفقراء بالاقصر
الاورمان وتحيا مصر يطوران المنازل للفقراء بالاقصر

 

جانب من التجهيزات المميزة لمنازل الفقراء بالاقصر
جانب من التجهيزات المميزة لمنازل الفقراء بالاقصر

 


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