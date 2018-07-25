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"سى.إن.إن" تذيع تسجيلا صوتيا لمكالمة بين ترامب ومايكل كوهين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:27 م
"سى.إن.إن" تذيع تسجيلا صوتيا لمكالمة بين ترامب ومايكل كوهين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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نشر محام يمثل مايكل كوهين، الذى كان المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفترة طويلة، تسجيلا صوتيا لمحادثة بين ترامب وكوهين ناقشا فيها دفع أموال مقابل حقوق الملكية لقصة عارضة فى مجلة بلاى بوى حول علاقة مزعومة مع ترامب.

وأذاعت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية التسجيل الصوتى ليل أمس الثلاثاء. وقال لانى ديفيز محامى كوهين للشبكة إنه نشر التسجيل ليفند تأكيد رودى جوليانى محامى ترامب بأن التسجيل سيظهر أن ترامب أوضح أنه إذا تم دفع أموال فلا بد أن تكون عبر شيك وهو ما سيسهل تعقبه.

وقال جوليانى إنه لم يتم دفع أى أموال، ووفقا لتفريغ جوليانى للتسجيل الذى أذاعته (سي.إن.إن) أمس، يقول ترامب "لا تدفع نقدا بل بشيك"، وفى التسجيل، يمكن سماع ترامب وهو يقول "أدفع نقدا". ورد كوهين مرارا "لا".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحوار بأكمله بين الرجلين بسبب رداءة جودة الصوت. ولم يرد ديفيز وجوليانى بعد على طلب للحصول على تعقيب إضافي.

وقد تدعم مناقشة أى مدفوعات مزاعم منتقدى ترامب، بما فى ذلك جماعات مثل (كومون كوز)، بأن عملية الدفع أفادت حملته الرئاسية وأن عدم توثيقها كان انتهاكا محتملا لقوانين الانتخابات الأمريكية.

وتدعى العارضة كارن مكدوجال أنها بدأت علاقة لمدة عشرة أشهر مع ترامب عام 2006. وينفى جوليانى أن ترامب كان على علاقة مع مكدوجال.

وقال ديفيز إن الشريط من بين التسجيلات الصوتية التى صادرها مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.أي) فى مداهمة لمنزل ومكتب كوهين فى أبريل، ووفقا لإخطار جرى بالمحكمة الاتحادية فى مانهاتن يوم الاثنين فقد تم تسليم هذا التسجيل إلى مدعين اتحاديين يوم الجمعة.

وفى المحادثة، التى تم تسجيلها فى سبتمبر 2016 فى برج ترامب بنيويورك، يناقش كوهين تأسيس شركة لتسديد أموال تتعلق فيما يبدو بديفيد بيكر، الرئيس التنفيذى لشركة أميريكان ميديا ​​إنك (إيه.إم.آي) وصديق مقرب من ترامب.


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