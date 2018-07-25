روسيا: نسعى إلى تكثيف الجهود الدولية لعودة السوريين إلى بلادهم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية نيكولاى بيرتسيف، اليوم الثلاثاء، أن البعثات الدبلوماسية الروسية، التى تشمل البعثتين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، تبذل قصارى جهدها لتكثيف الجهود الدولية من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال بيرتسيف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الدبلوماسيين الروس تحققوا من المعلومات التى تخص أعداد اللاجئين، والتى قدمها مكتب المندوب الأممى السامى لشؤون اللاجئين، الذى أوضح أن انخفاض أعداد السوريين المقيمين فى الدول الخاضعة للمساءلة لا يثبت بالضرورة أنهم عادوا إلى سوريا، لأن مراقبة اللاجئين تتوقف عند مغادرتهم لمناطق أخرى من العالم.

وأضاف أن التركيز كان على الدول المهتمة بالعودة المبكرة للسوريين المقيمين مؤقتًا على أراضيها إلى وطنهم الأم.