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فى لقاء مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى..

رئيس الوزراء: حريصون على تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:03 م
رئيس الوزراء: حريصون على تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأربعاء، فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبى، على هامش توقيع اتفاقية لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير الاتحاد الأوروبى.

 

وفى بداية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى، ودوره فى دعم جهود التنمية فى مصر ومساهمته فى تمويل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها، وهو ما يتفق مع جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من نقل ومرافق وطاقة وغيرها.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء حرص الحكومة على القيام بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم بقدر كبير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أهمية المشروعات ذات البعد البيئى والصحى، والتى من بينها ما تم توقيعه اليوم بشأن تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وكذا ما يتعلق بمعالجة مصرف كتشنر، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والتنسيق مع البنك.

 

من جانبها، أكدت فلافيا اهتمام بنك الاستثمار الاوروبى بدعم جهود الحكومة المصرية للتنمية فى مختلف القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية، واستمرار التعاون والتنسيق فى هذا الإطار، مضيفة أن البنك لديه برنامج لدعم جهود التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فى ضوء أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره ومساهمته فى عمليات التنمية المستدامة بكافة القطاعات.


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