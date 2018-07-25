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رئيس البرلمان موجها الشكر للسيسي بنهاية دور الانعقاد: استطاع بناء مصر العصرية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:53 م
رئيس البرلمان موجها الشكر للسيسي بنهاية دور الانعقاد: استطاع بناء مصر العصرية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على
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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية دور الانعقاد الثالث، متابعًا: "باسمى وإياكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس".

 

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسى استطاع بناء مصر العصرية على أسس علمية، مشيرًا إلى أن الرئيس له حلم أن تكون مصر أجمل وأعظم بلاد العالم فهذا الحلم وهذه الرؤية التى أمن بها الرئيس، أعطتنا الطاقة الإيجابية على أن نكون على مستوى المسئولية.

 

يذكر أن مجلس النواب ينهى دور الانعقاد الثالث اليوم.

 


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