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خروج الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بـ"نمرة 6" فى الإسماعيلية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:55 م
خروج الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بـ"نمرة 6" فى الإسماعيلية عمود إنارة تخرج منه الأسلاك الكهربائية
كتب – السيد فلاح
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تشهد منطقة نمرة 6، بمحافظة الإسماعيلية، وجود أعمدة إنارة يخرج منها العديد من الأسلاك الكهربائية المكشوفة ويمكن أن تؤدى إلى وفاة أى شخص يقترب منها.

وتعد منطقة نمرة 6 من أقدم المناطق التاريخية بمحافظة الإسماعيلية، التى أنشئت على شاطئ قناة السويس، وهى المدخل الشمالى لبحيرة التمساح، وشهدت العديد من الوقائع التاريخية منها استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان الجيش المصرى فى مارس 1969، وتوقيع معاهدة السلام الشهيرة بجزيرة الفرسان.

كما تعد منطقة نمرة 6 من المناطق السياحية، وتتميز بهدوئها وكثرة الأشجار والمساحات الخضراء، واتساع شوارعها، وأصبحت أحد المتنزهات لأهالى الإسماعيلية وزوارها، ووجود هذه الأعمدة التى تخرج منها أسلاك كهربائية مكشوفة، يهدد حياة كل من يقترب منها، خاصة الأطفال.

وطالب الأهالى شركة كهرباء الإسماعيلية بسرعة إغلاق صناديق الأعمدة التى تخرج منها تلك الأسلاك، حرصًا على حياة المواطنين.

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عمود إنارة تخرج منه الأسلاك الكهربائية

 


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