حبس عصابة "خطف شنط" السيدات فى حلوان 4 أيام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف"، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان من " ا.ع" يفيد تعرصها لسرقة حقيبتها من شخصين بستقلان توك توك.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "ع.س" و"ك.م" عاطلين وبتكثيف الإجراءات تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.