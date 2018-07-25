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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:12 م
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جنوب أفريقيا تحذر فى افتتاح قمة "بريكس" من المخاوف بشأن التعريفات الأمريكية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:58 م
جنوب أفريقيا تحذر فى افتتاح قمة "بريكس" من المخاوف بشأن التعريفات الأمريكية وزير التجارة بجنوب أفريقيا روب ديفيز
جوهانسبرج (أ ش أ)
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افتتح وزير التجارة بجنوب أفريقيا روب ديفيز، اليوم الأربعاء، قمة (بريكس) للاقتصادات الصاعدة، وسط تحذيرات من معاناة النظام التجارى العالمى من اضطرابات هائلة.

ونقلت ذكرت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية عن ديفيز إشارته - فى كلمته خلال الافتتاح - إلى المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالتعريفات الأمريكية على البضائع الواردة من الشركاء التجاريين الكبار، والإجراء الانتقامى الذى ستتخذه تلك الدول ردا على إجراءات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.. واصفا الأمر بأنه "لحظة أزمة للنظام التجارى العالمى متعدد الأطراف".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القمة على مدار 3 أيام بمدينة جوهانسبرج.. ومن المتوقع أن تتضمن الموضوعات الرئيسية للمناقشة خلال القمة الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى قد تعهد قبيل وصوله إلى جنوب أفريقيا، أثناء وجوده فى أوغندا، بتعميق التعاون بين بلاده والقارة الأفريقية

 


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بريكس

قمه بريكس

افتتاح قمه بريكس

جوهانسبرج




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