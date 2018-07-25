تنفيذ 26 قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بالبرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة البرلس حملة إزالة تعديات مكبرة تمكنت من تنفيذ 26 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 5103 مترا، بأماكن متفرقة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس "أرض املاك دولة ،عقب فصل التيار عن المبانى المخالفة حتى تتمكن القوات والمعدات من تنفيذ المهام المكلف بها.

وأكد اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، أن ملف التعدى على أراضى الدولة يعد كشف الغطاء الأسود عن مافيا الأراضى ومغتصبى حق الشعب الكامن فى ممتلكاته وثرواته ، وما حققته أجهزة الدولة مؤخرا فى هذا الملف الشائك من إنجازات، بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شرارة الحسم للوزراء والمحافظين فى تنفيذ المهام، وكلف الجهات التنفيذية والمعنية والجيش والشرطة بسحب الأراضى بقوة القانون من واضعى اليد وإخضاعها للتقنين لمن أراد .

وناشد طلعت عبدالقادر ،مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، كافة الأفراد والقوات والعاملين بالإخلاء الفورى للمواطنين المتعدين بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة والصادر لها قرارات إزالة وعددهم 26 قرار على مساحة 5103 أمتار.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة ، السكرتير العام المساعد ، إن أرض الدولة هى حق لأبناء الوطن، وأن ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة مازال مفتوحا بوصفه أحد التحديات الكبرى ، مشيداً بالإنجازات المتحققة فى هذا الشأن ، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى كبح وإزالة أى تعد مهما كان المتعدى ، إذ أن تلك الأراضى ملك لأبنائنا وللأجيال المقبلة ، ولا يمكن التفريط فيها أبداً .

و قال محمد المحجوب ، رئيس مدينة برج البرلس ، إن المدينة تتمتع بكثير من الأراضى المملوكة للدولة ، وتهدف مستقبلاً لنهضة تنموية كبرى فى مختلف المجالات ، فكان لزاماً علينا الحفاظ على تلك الأراضى واسترجاعها من مغتصيبها ، وذلك من خلال سيناريوهات مدروسة وممنهجة لمتابعة كافة التعديات وحصرها ، ولا سيما أن تلك التعديات على أراضى الدولة تمثل أحد أهم التحديات التى تواجها الدولة المصرية فى الوقت الحالى ، ولا شك أن الحفاظ على الأراضى نفسها وما يحمله ذلك الملف فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى ، فمن واجبنا الحتمى والجبرى الحفاظ على تلك الأراضى بقوة القانون.