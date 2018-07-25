ترامب يقترح إسقاط التعريفات بين واشنطن وبروكسل قبل زيارة يونكر

واشنطن (أ ش أ)

اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تُسقط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "جميع التعريفات والحواجز والإعانات" بعد أن فرضت إدارته رسوما جمركية على واردات الاتحاد الأوروبى.

وقال ترامب - فى تغريدة على موقع تويتر، وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم- " فى النهاية سيطلق على ذلك اسم السوق الحرة والتجارة العادلة! آمل أن يفعلوا ذلك، نحن مستعدون.. لكنهم ليسوا مستعدين!"

جاءت تصريحات ترامب قبيل اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى البيت الأبيض المقرر اليوم /الأربعاء/.

وفرض ترامب تعريفة صارمة على واردات الصلب والألمونيوم على العديد من حلفاء الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي، ورد الاتحاد الأوروبى بفرض تعريفات انتقامية على العديد من المنتجات الأمريكية، بما فى ذلك الدراجات النارية والجينز الأزرق والويسكى .

كما هدد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 20٪ على جميع واردات السيارات الأوروبية، والتى حذرت المفوضية الأوروبية بأنها "ستكون ضارة أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي".

ووصف الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبى بأنه "خصم" فى سياساته التجارية خلال مقابلة أجريت معه فى وقت سابق من هذا الشهر، وأشاد ترامب مجددا بسياسة فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.

تأتى زيارة المسؤول الأوروبى بعد حضور ترامب لقمة حلف شمال الأطلسى فى بلجيكا فى وقت سابق من هذا الشهر، التى شكك عقبها ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الدفاع عن جميع الدول الأعضاء فى الحلف.