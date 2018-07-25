video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يقترح إسقاط التعريفات بين واشنطن وبروكسل قبل زيارة يونكر

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:31 ص
ترامب يقترح إسقاط التعريفات بين واشنطن وبروكسل قبل زيارة يونكر ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تُسقط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "جميع التعريفات والحواجز والإعانات" بعد أن فرضت إدارته رسوما جمركية على واردات الاتحاد الأوروبى.

وقال ترامب - فى تغريدة على موقع تويتر، وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم- " فى النهاية سيطلق على ذلك اسم السوق الحرة والتجارة العادلة! آمل أن يفعلوا ذلك، نحن مستعدون.. لكنهم ليسوا مستعدين!"

جاءت تصريحات ترامب قبيل اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى البيت الأبيض المقرر اليوم /الأربعاء/.

وفرض ترامب تعريفة صارمة على واردات الصلب والألمونيوم على العديد من حلفاء الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي، ورد الاتحاد الأوروبى بفرض تعريفات انتقامية على العديد من المنتجات الأمريكية، بما فى ذلك الدراجات النارية والجينز الأزرق والويسكى .

كما هدد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 20٪ على جميع واردات السيارات الأوروبية، والتى حذرت المفوضية الأوروبية بأنها "ستكون ضارة أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي".

ووصف الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبى بأنه "خصم" فى سياساته التجارية خلال مقابلة أجريت معه فى وقت سابق من هذا الشهر، وأشاد ترامب مجددا بسياسة فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.

تأتى زيارة المسؤول الأوروبى بعد حضور ترامب لقمة حلف شمال الأطلسى فى بلجيكا فى وقت سابق من هذا الشهر، التى شكك عقبها ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الدفاع عن جميع الدول الأعضاء فى الحلف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يونكر: لست متفائلا للغاية قبل لقاء ترامب

ترامب يجدد إشادته بفرض تعريفات جمركية قبل لقائه يونكر

ترامب

يونكر

التعريفات الجمركيه

الاتحاد الاوروبى

امريكا




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة