video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عجوز 15 يوما لاتهامه باغتصاب 3 أطفال داخل شقته فى بدر

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:54 م
تجديد حبس عجوز 15 يوما لاتهامه باغتصاب 3 أطفال داخل شقته فى بدر جريمة اغتصاب الأطفال-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ، حبس عجوز 72 عاما لاتهامه باستدراج واغتصاب 3 إطفال داخل شقته بمدينة بدر. 
 
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد الحنفى، التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة. 
 
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبسؤال شهود العيان اتضح أنها لم تكن المرة الأولى التى يصطحب بها أطفال لشقته، وكان يقوم بتوصيلهم بنفسه، وواجهت النيابة المتهم بالتحريات والاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض طفل "8 سنوات" واثنين آخرين بمنزله.
 
وأنكر المتهم كافة الاتهامات، قائلا: "أنا رجل مسن وجئت بالأطفال لمنزلى من أجل التسليه والترفيه عنهم بلعبه "كيلو بامية" وأضغ قطعة قماش على عين الطفل الذى يخسر ثم أقوم بإغلاق النور، ويقوم الطفل بالاختفاء فى مكان ما بالشقة فيبحث عنه، مضيفا "بينادونى بجدو حبيبنا".
 
كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس توربينى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب 3 أطفال لورود تحريات المباحث.
 
تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3  أسر تفيد بقيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "جابر ف" 72 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، إحالته للنيابة التى أصدرت القرار السابق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة البلجيكية: تم تسجيل نحو 12 ألف واقعة اغتصاب فى 2017

المسن المتهم باغتصاب 3 أطفال ببدر: معملتش حاجة وكنت بلعب معاهم كيلو بامية

السجن 5 سنوات لعاطل و15 سنة لـ3 آخرين خطفوا سيدة واغتصبوها بالقليوبية

نجار يتجرد من الإنسانية ويغتصب طفلة عمرها 5 سنوات بحوش عيسى

تجديد حبس عجوز

اغتصاب 3 اطفال

تجديد حبس المتهم باغتصاب

اخبار الحوادث

محكمة التجمع

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة