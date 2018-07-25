تجديد حبس عجوز 15 يوما لاتهامه باغتصاب 3 أطفال داخل شقته فى بدر

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ، حبس عجوز 72 عاما لاتهامه باستدراج واغتصاب 3 إطفال داخل شقته بمدينة بدر.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد الحنفى، التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبسؤال شهود العيان اتضح أنها لم تكن المرة الأولى التى يصطحب بها أطفال لشقته، وكان يقوم بتوصيلهم بنفسه، وواجهت النيابة المتهم بالتحريات والاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض طفل "8 سنوات" واثنين آخرين بمنزله.

وأنكر المتهم كافة الاتهامات، قائلا: "أنا رجل مسن وجئت بالأطفال لمنزلى من أجل التسليه والترفيه عنهم بلعبه "كيلو بامية" وأضغ قطعة قماش على عين الطفل الذى يخسر ثم أقوم بإغلاق النور، ويقوم الطفل بالاختفاء فى مكان ما بالشقة فيبحث عنه، مضيفا "بينادونى بجدو حبيبنا".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس توربينى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب 3 أطفال لورود تحريات المباحث.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر تفيد بقيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "جابر ف" 72 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، إحالته للنيابة التى أصدرت القرار السابق.