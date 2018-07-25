الخرطوم: توقيع اتفاق بين الفرقاء السياسيين فى جنوب السودان لتقاسم السلطة

كتب أحمد جمعة ووكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية فى مؤتمر صحفى منذ قليل توقيع اتفاق بين الفرقاء السياسيين في جنوب السودان لتقاسم السلطة.

وقال متحدث باسم الخارجية السودانية إن الاتفاق يقضى بتولى سلفاكير منصب رئيس جمهورية جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية، وأن يتولى رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأربعة نواب للرئيس تتقاسمهم القوى السياسية المختلفة.

وبحسب الاتفاق، تقرر أن يتكون مجلس الوزراء من 35 وزيرا تتقاسمهم القوى السياسية بما يلى الحكومة الحالية 20 وزيرا ومجموعة رياك مشار 9 وزراء ومجموعة سوا 3 وزراء والمحتجزين السابقين وزيرين والقوى السياسة الأخرى وزير واحد.

وينص الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعى لجنوب السودان من 550 نائبا منها 330 للحكومة الحالية و123 مقعدا لرياك مشار و50 مقعدوا لمجموعة سوا وعدد 30 نائبا للقوى السياسية و10 مقاعد للمحتجزين السياسيين السابقين.

وأكدت الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على حل مشكلة حدود وعدد ولايات جنوب السودان وذلك بالاتفاق على تشكيل مفوضية خلال 3 أشهر تتولى فى النظر بالنزاع وتبت فيه.