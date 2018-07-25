الرئيسية أخبار عربية التحالف العربى: الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط سعودية وتسببوا بأضرار بسيطة الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:05 م قوات التحالف العربى رويترز إضافة تعليق قال التلفزيون السعودى، نقلا عن التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن، إن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية مما تسبب في أضرار بسيطة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يفخخون ألعاب الأطفال الجيش اليمنى يفجر عددا من الألغام البحرية زرعها الحوثى قبالة مرفأ حبل فيديو.. شاهد لحظة تدمير زورق الحوثيين المفخخ غربى اليمن السعودية قوات التحالف العربى ناقلة نفط سعودية الحوثيون أخبار العالم أخبار العالم الآن 32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا "التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50% اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها 1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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