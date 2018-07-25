إصابة عامل أمن بطلقة من طبنجة صوت بالخطأ بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

أصيب عامل بشركة أمن بالإسكندرية، بطلقة من طبنجة صوت بالخطأ، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين من الخدمات الأمنية المعينة، بمنطقة البنوك بشارع طلعت حرب دائرة القسم ، بحضور "ا خ ع" 48 سنة، مشرف أمن بشركة خاصة مقيم أبيس الثانية دائرة قسم ثان الرمل، وأبلغ بورود اتصال هاتفي من نجله "م ا خ" 17 سنة، عامل أمن بشركة - المعين خدمة تأمين المكتب الإدارى لموظفي بنك مصر الكائن بالطابق الأول بالعقار بالشارع المشار إليه وشعوره بحالة إعياء شديد.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد المذكور بالمكتب جهة عمله، وحال قيامه بالعبث بطبنجة محدث صوت، بحوزته " المسلمة له من الشركة جهة عمله "، خرجت طلقة على سبيل الخطأ أصيب على أثرها بحالة من الذعر، مما أدى لارتطام رأسه بأحد المكاتب، وحدوث إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجانب الأيمن من الوجه، وتم نقله للمستشفى الرئيسي الجامعي " لا يمكن إستجوابه".

وأيد الواقعة، شاهدي رؤية، و تم التحفظ على الطبنجة و2 طلقه وفارغ طلقة من ذات العيار، و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.