أهم 10 بوستات.. بقرة تشارك فى تحدى "كيكى" الشهير

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1-محمد صلاح يصل نيوجيرسى استعدادا لمباراة مان سيتى ضد ليفربول.
2- فيديو.. بقرة ترقص خارج السرب وتشارك فى تحدى كيكى الشهير
3- محمد الننى يشارك فى تدريبات أرسنال استعدادا للكأس الدولية للأبطال
4- إيما واتسون تنشر صورة مع اللاجئة يسرا ماردينى.. وتعلق: أنت مصدر إلهام كبير
أنور قرقاش
7- عصام كاريكا مهنئا منة شلبى بعيد ميلادها :" ما زالت الأمورة الصغيرة"
8- فرج عامر : ليس لى علاقة بأزمة محمود فوزى واللاعب صدر ضده أحكام بالسجن
9- ميس حمدان تنشر صورة بصحبة شقيقاتها وتعلق "مات الكلام"
10- أمير كرارة يغنى "عيش بشوقك"..وتامر حسنى يرد :"حلاوتك يا سليم يا انصارى"
حلاوتك يا سليم يا انصاري 😂الله يبارك فيك يا كراره يا عسل @karara.amir
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