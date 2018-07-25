أهم 10 بوستات.. بقرة تشارك فى تحدى "كيكى" الشهير

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1-محمد صلاح يصل نيوجيرسى استعدادا لمباراة مان سيتى ضد ليفربول.





2- فيديو.. بقرة ترقص خارج السرب وتشارك فى تحدى كيكى الشهير

3- محمد الننى يشارك فى تدريبات أرسنال استعدادا للكأس الدولية للأبطال





4- إيما واتسون تنشر صورة مع اللاجئة يسرا ماردينى.. وتعلق: أنت مصدر إلهام كبير





5. قرقاش: الحراك الدبلوماسى الخير فى الإمارات فى قمته هذا الصيف.



أنور قرقاش

6- إليسا لجمهورها : سعيدة برسائلكم عن الألبوم الجديد





7- عصام كاريكا مهنئا منة شلبى بعيد ميلادها :" ما زالت الأمورة الصغيرة"





8- فرج عامر : ليس لى علاقة بأزمة محمود فوزى واللاعب صدر ضده أحكام بالسجن





9- ميس حمدان تنشر صورة بصحبة شقيقاتها وتعلق "مات الكلام"





10- أمير كرارة يغنى "عيش بشوقك"..وتامر حسنى يرد :"حلاوتك يا سليم يا انصارى"