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الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:19 م
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أهم 10 بوستات.. بقرة تشارك فى تحدى "كيكى" الشهير

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:09 م
أهم 10 بوستات.. بقرة تشارك فى تحدى "كيكى" الشهير البقرة ترقص على تحدى كيكى
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1-محمد صلاح يصل نيوجيرسى استعدادا لمباراة مان سيتى ضد ليفربول.

محمد صلاح
 

 

2- فيديو.. بقرة ترقص خارج السرب وتشارك فى تحدى كيكى الشهير

3- محمد الننى يشارك فى تدريبات أرسنال استعدادا للكأس الدولية للأبطال

محمد الننى
 

 

4- إيما واتسون تنشر صورة مع اللاجئة يسرا ماردينى.. وتعلق: أنت مصدر إلهام كبير

إيما واتسون ويسرا ماردينى
 
5. قرقاش: الحراك الدبلوماسى الخير فى الإمارات فى قمته هذا الصيف. 
أنور قرقاش
أنور قرقاش
 
 
6- إليسا لجمهورها : سعيدة برسائلكم عن الألبوم الجديد
اليسا
 

7- عصام كاريكا مهنئا منة شلبى بعيد ميلادها :" ما زالت الأمورة الصغيرة"

521188-عصام-كاريكا
 

8- فرج عامر : ليس لى علاقة بأزمة محمود فوزى واللاعب صدر ضده أحكام بالسجن

فرج عامر
 

9- ميس حمدان تنشر صورة بصحبة شقيقاتها وتعلق "مات الكلام"

ميس حمدان
 

10- أمير كرارة يغنى "عيش بشوقك"..وتامر حسنى يرد :"حلاوتك يا سليم يا انصارى"

 


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